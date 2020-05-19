В некоторых местах Беларуси можно снять с кредитки деньги через кассы

В Беларуси разрешили снятие с банковских карточек наличных денег через кассы.

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Согласно постановлению правительства и Национального банка № 290/11, выдача наличных через кассовые аппараты юрлиц и ИП, реализующих товары и оказывающих услуги, «будет осуществляться на территории сельской местности, малых городских поселений, территории вне населенных пунктов — с 5 июня 2020 года, на иной территории Беларуси — с 1 января 2022 года».

Сумма наличных, которые можно снять за одну операцию, не должна превышать пять базовых величин (на сегодня это 135 рублей).