В некоторых местах Беларуси можно снять с кредитки деньги через кассы
В Беларуси разрешили снятие с банковских карточек наличных денег через кассы.
Согласно постановлению правительства и Национального банка № 290/11, выдача наличных через кассовые аппараты юрлиц и ИП, реализующих товары и оказывающих услуги, «будет осуществляться на территории сельской местности, малых городских поселений, территории вне населенных пунктов — с 5 июня 2020 года, на иной территории Беларуси — с 1 января 2022 года».
Сумма наличных, которые можно снять за одну операцию, не должна превышать пять базовых величин (на сегодня это 135 рублей).