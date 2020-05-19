Выборы-2020. Где в Минске запретили собирать подписи

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В соответствии с решением Мингорисполкома в столице определены места, где запрещено пикетирование с целью сбора подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты Беларуси.

Фото из архива

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе горисполкома, пикеты нельзя проводить:

  • на объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, мостах и путепроводах, проезжей части автомобильных дорог, а также в подземных пешеходных переходах;
  • на территории Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади и площади Якуба Коласа;
  • на расстоянии менее 200 м от зданий резиденций президента, Национального собрания, Совета министров;.
  • на расстоянии менее 50 м от зданий республиканских органов госуправления, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов, диппредставительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры, территорий организаций, обеспечивающих обороноспособность и безопасность государства.

Пикетирование можно проводить в разрешенных местах с 8:00 до 22:00.

Решение Мингорисполкома вступает в силу 21 мая и действует по 19 июня включительно.

Для регистрации в качестве кандидата на должность президента необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей. Выборы президента состоятся 9 августа.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 сбор подписей Город: Минск

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