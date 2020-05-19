Белорусские мобильные операторы предоставили абонентам новые возможности

Белорусские мобильные операторы A1, «МТС» и life:) запустили новый межоператорский сервис для аутентификации абонентов в интернете — Mobile Connect.

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Технология позволяет проходить авторизацию на сайтах по номеру мобильного телефона без пароля, пояснили в пресс-службе «МТС».

Аутентификация с помощью Mobile Connect значительно экономит время: регистрация происходит всего за три клика, поэтому запоминать связку «логин — пароль» больше не нужно. Кроме того, технология обеспечивает безопасность выполняемых операций и защищает персональные данные, поскольку подтверждение аутентификации происходит по защищенным каналам операторов. Вход на сайт возможен с любого устройства — компьютера, планшета, мобильного телефона. А для прохождения аутентификации подойдет любая модель телефона.

Первыми технологию смогут протестировать пользователи единой платформы электронных сервисов для образования «Знай.бай» (znaj.by).

Ожидается, что в ближайшее время возможности решения будут существенно расширены за счет внедрения аутентификации с дополнительной защитой PIN-кодом, появления функционала идентификации пользователя и автозаполнения форм. Кроме того, применение технологии Mobile Connect позволит владельцам любых веб-сайтов и мобильных приложений увеличить количество регистраций.

Ассоциация GSM (GSMA) инициировала данный проект по разработке единого стандарта для аутентификации и идентификации на основе абонентского номера в 2014 году. Сегодня Mobile Connect — это международный проект, который привлек десятки телеком-операторов по всему миру. Для белорусского рынка это новый сервис, внедрение которого также проходит под эгидой GSMA. Технологией Mobile Connect пользуются абоненты 75 операторов мобильной связи в 45 странах. Теперь к их числу присоединилась и Беларусь.

Тестирование межоператорского сервиса по упрощенной авторизации белорусских абонентов в интернете осуществляется в рамках соглашения, заключенного операторами связи A1, «МТС», life:).