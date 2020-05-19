Обвинение просит суд наказать политзаключенного Шаврова крупным штрафом

Государственное обвинение попросило суд назначить обвиненному в хулиганстве активисту не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Филиппу Шаврову наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин.

Прокурор Маргарита Курилович озвучила позицию гособвинения во время прений 19 мая на заседании суда Центрального района Минска, сообщает в своем телеграм-канале правозащитное объединение «Правовая инициатива», представители которой наблюдают за процессом в зале суда.

Маргарита Курилович

Шаврова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство). Согласно обвинению, 16-17 января 2020 года молодой человек нанес краской изображение бело-красно-белого флага на гранитную часть памятного знака погибшим сотрудникам МВД, а также покрасил в красный цвет руки памятника Александру Пушкину в Минске. 17-19 января он нанес надпись «1937» на заборе насосной станции в поселке Боровляны.

Филипп Шавров

Активиста задержали 19 января после того, как он сам явился в милицию и признался, что покрасил руки памятника Пушкину. Обвинение в хулиганстве ему предъявили 18 марта. 16 апреля девять правозащитных организаций Беларуси признали Шаврова политическим заключенным и потребовал от властей немедленно прекратить его уголовное преследование. 7 мая он был освобожден из-под стражи до суда под подписку о невыезде.

На первом заседании суда, которое состоялось 18 мая, Шавров признал вину частично. Он заявил, что «граффити нанес без какого-либо злого умысла». По словам обвиняемого, он осознал неправильность своих деяний и написал явку с повинной. Его действия, отметил Шавров, были политической акцией, но не были нацелены на уничтожение памятников. Молодой человек попросил прощения у всех, кому его действия «причинили неудобства».

На прениях 19 мая гособвинитель заявила, что политические мотивы совершения преступления «не считаются оправдательными». Она обратила внимание на то, что «все свидетели и граждане, которые сообщили о порче памятника, были возмущены и оскорблены данным поступком, считают это актом вандализма и неуважения к культуре и истории», а директор водоканала в своем заявлении в милицию просила «наказать неизвестное лицо, которое повредило имущество» этой организации.

Курилович также отметила, что Шавров заранее купил баллончики с краской, присмотрелся к месту расположения памятников, выключил телефон перед совершением противоправных действий, «что можно расценить как умысел». Она полагает, что обвиняемый повредил памятники «ради демонстративного неуважения к истории, общественному спокойствию и чужому имуществу». Молодой человек, сказала прокурор, «ранее не раз привлекался к административной ответственности и не имеет постоянного места работы», но также отметила его добровольную явку с повинной и помощь следствию.

В свою очередь адвокат Шаврова Евгений Маслов попросил суд вынести оправдательный приговор или переквалифицировать его деяние в административную плоскость. Защитник сомневается в том, что нанесение краски на памятники Пушкину, сотрудникам МВД и бетонную стену можно расценивать как порчу имущества, поскольку при порче имущество приходит в негодность.

По словам адвоката, Шавров совершил свои деяния «не из хулиганских побуждений и не с целью оскорбить граждан Беларуси». Защитник попросил учесть, что молодой человек возместил весь причиненный ущерб и попросил прощения у всех, кого оскорбили его действия.

Утверждения гособвинителя о том, что изображения, которые нанес Шавров, «циничные и оскорбительные», адвокат назвал «совершенно нелогичными», поскольку в суде не было разъяснено, «кого и как содержание изображения оскорбляет и унижает».

По словам Маслова, запрошенное гособвинителем наказание «намного превышает причиненный ущерб, который составляет чуть более 8 базовых величин».

Выступая с последним словом, Шавров сказал: «Высокий суд, я прошу прощения у всех, кого мои действия оскорбили. Уверяю, что после оглашения приговора устроюсь на работу и не буду подобным более заниматься».

Судья Игорь Костян огласит приговор в 12.45.