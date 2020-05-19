Выборы-2020. ЦИК зарегистрировал группу Натальи Кисель

Центризбирком на заседании 19 мая зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Натальи Кисель.

Наталья Кисель, 1969 года рождения, является заместителем директора ЧТУП «Кисель В.В.». Беспартийная, проживает в Минске. Окончила Академию управления при президенте и Белорусский государственный экономический университет. Главой ее инициативной группы указан Сергей Штода, который в 2015 году выступал от имени группы грузоперевозчиков, требовавших частичной амнистии по штрафам системы проезда по платным дорогам BelToll.

Инициативная группа зарегистрирована под № 5.

Всего в Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты на выборах 9 августа нынешнего года. Это абсолютный рекорд всех президентских кампаний в стране.

Для регистрации в качестве кандидата на должность президента необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей.

Ранее сообщалось, что в соответствии с решением Мингорисполкома в столице определены места, где запрещено пикетирование с целью сбора подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты Беларуси.

Напомним, свои заявления на регистрацию инициативных групп в Центризбирком подали 55 граждан.

Палата представителей назначила проведение шестых выборов президента на 9 августа. 15 мая был последний день подачи документов для регистрации инициативных групп кандидатов в президенты.