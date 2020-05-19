На Нарочи затонула лодка: погибли два человека

Трагедия произошла накануне днем в акватории озера Нарочь в Мядельском районе.

Как сообщили в Следственном комитете, моторная лодка, в которой находились три человека (61-летний местный житель и двое минчан — 23 и 50 лет), на расстоянии более двух километров от берега начала тонуть. Мужчины оказались в воде.

Когда к месту происшествия прибыли спасатели, на плаву, держась за лодку, оставался только 50-летний мужчина, он госпитализирован. «Остальные были извлечены из воды без признаков жизни», — отметили в СК.

На данный момент следствию известно, что лодка не прошла технический осмотр. «Также у плавательного средства отсутствовал кормовой поплавок, что не позволяло в случае попадания воды внутрь оставаться на плаву», — подчеркнули следователи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 316 (Нарушение лицом, управляющим маломерным судном, правил безопасности движения или эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.