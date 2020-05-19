На саммите ЕАЭС Лукашенко призвал найти консенсус по «газовому вопросу»

Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое проходит 19 мая в форме видеоконференции, призвал найти консенсус по «газовому вопросу».

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«Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

В ходе рабочей встречи членов Высшего евразийского экономического совета, которая состоялась 14 апреля в режиме видеоконференции, Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой оперативно рассмотреть вопрос цены на природный газ. Белорусский руководитель отметил, что пока стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, надо договориться о том, как поступить в складывающейся ситуации.

«В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко о необходимости более гибких цен на газ в условиях пандемии коронавируса, отметил, что вопрос о цене на российский газ в ЕАЭС будет прорабатываться на экспертном уровне. «Это вопрос для переговоров на экспертном уровне в ЕАЭС. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться. Он будет прорабатываться», — сказал Песков журналистам 15 апреля.

23 апреля межправительственный совет ЕАЭС на внеочередном заседании с участием премьер-министров не смог договориться по ценам на услуги по транспортировке газа.

14 мая во время рабочей встречи с премьер-министром Сергеем Румасом Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Беларуси. «Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов США: 65-68, но никак не 127 долларов, как для Беларуси», — сказал он.

«Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси, — добавил Лукашенко. — Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — прим.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов, как для Беларуси».