Еще один противник аккумуляторного завода получил крупный штраф

Противник строительства аккумуляторного завода Павел Кинчак оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей).

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, такое постановление вынес 19 мая суд Ленинского района Бреста, обвинив Кинчака по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Судили активиста за участие в шествии противников завода 12 апреля в Бресте. Кинчака задержали 16 мая и до суда поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД.

С 8 по 10 мая были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания восемь противников завода, а также правозащитники Роман Кисляк и Владимир Величкин.

С 11 по18 мая суд Ленинского района Бреста рассмотрел 14 административных дел задержанных противников завода. Большинство судили по ст. 23.34 КоАП за участие в акциях против завода, которые прошли в областном центре 12 апреля и 3 мая.

Три раза судили Дениса Малышенко (общая сумма штрафов — 110 базовых величин, 2.970 рублей), дважды — Владимира Мороза (60 базовых величин, 1.620 рублей), Виталия Казака (110 базовых величин), Юрия Калько (70 базовых величин, 1.890 рублей). После вынесения постановлений их задерживали и до нового суда помещали в изолятор временного содержания.

Наказаны штрафами в 30 базовых величин (810 рублей) Олег Вялов, Константин Остапук и Валерий Фоминский, в 50 базовых величин (1.350 рублей) — Людмила Карчевская.

11 мая брестского блогера Сергея Петрухина арестовали на 15 суток (за участие в акции против завода 19 апреля). В тот же день из ИВС Ленинского РОВД он был доставлен в Брестскую центральную городскую больницу с подозрением на коронавирус, которое впоследствии подтвердилось.

Дважды судили Владимира Величкина. 12 мая его оштрафовали на 50 базовых величин (1.350 рублей) за участие в шествии противников завода 12 апреля, а 15 мая — на 30 базовых величин за участие в шествии 3 мая.

За участие в шествиях начали судить и Романа Кисляка. Судебное заседание было отложено. При этом Величкин и Кисляк не участвовали в акциях против завода, а наблюдали за ними как правозащитники.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта, но, несмотря на это, предприятие планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 325 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

Общественное объединение «Экодом» просит власти прекратить преследование противников аккумуляторного завода. Соответствующее обращение к Минприроды, МВД, УВД Брестского облисполкома и председателю Брестского горисполкома размещено на сайте организации.

На краудфандинговой платформе MolaMola ведется сбор средств в поддержку активистов движения против аккумуляторного завода.