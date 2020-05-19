За сутки число заболевших COVID-19 в Беларуси увеличилось на 936 человек

В Беларуси на 19 мая зарегистрированы 31 тыс. 508 человек с положительным тестом на COVID-19.

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Суточный прирост составил 936.

Выздоровели и выписаны 10 тыс. 620 пациентов (+490 за сутки).

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 пациентов [+4 за сутки] с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — отметили в Минздраве.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».

Брифинги для журналистов министерство не проводило уже три недели.

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