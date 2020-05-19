Выборы-2020. ЦИК отказал в регистрации группы Николая Статкевича
Центризбирком на заседании 19 мая отказал в регистрации инициативной группы оппозиционного политика, экс-кандидата в президенты Николая Статкевича.
Причина отказа — непогашенная судимость бывшего политзаключенного.
Отказано в регистрации и еще 18 «кандидатам протеста». Кроме того, Лидия Лидия Ермошина заявила, что группа Статкевича хотела заразить сотрудников Центризбиркома коронавирусом.
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