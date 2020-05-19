Выборы-2020. ЦИК отказал в регистрации группы Николая Статкевича

/ Выборы
Просмотров: 613

Центризбирком на заседании 19 мая отказал в регистрации инициативной группы оппозиционного политика, экс-кандидата в президенты Николая Статкевича.

Причина отказа — непогашенная судимость бывшего политзаключенного.

Отказано в регистрации и еще 18 «кандидатам протеста». Кроме того, Лидия Лидия Ермошина заявила, что группа Статкевича хотела заразить сотрудников Центризбиркома коронавирусом.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Главное о выборах в Беларуси:

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Николай Статкевич

Другие материалы на эту тему:

Пустят ли в соперники Лукашенко «кандидата надежды» Бабарико?

Пустят ли в соперники Лукашенко «кандидата надежды» Бабарико?

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Бойкота не будет, но стратегия остается прежней

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Бойкота не будет, но стратегия остается прежней

Бабарико: я понимаю, почему Беларусь оказалась в такой ситуации

Бабарико: я понимаю, почему Беларусь оказалась в такой ситуации

Аншлаг, аншлаг! Подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп

Аншлаг, аншлаг! Подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп