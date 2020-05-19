Путин: единого тарифа на транзит газа пока не будет

Единый для ЕАЭС тариф на транспортировку газа может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения, заявил президент России Владимир Путин 19 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета, прошедшего в формате видеоконференции.

Фото пресс-службы президента РФ

По словам Путина, проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года практически согласован за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа.

«Имеется формула, которую поддерживают три страны, — Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕАЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу. Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения стратегии не осталось бы вообще», — цитирует Путина его пресс-служба.

«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока еще не достигнут», — отметил президент России.

По его словам, пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная мировая практика, подчеркнул российский президент.

По его мнению, «если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменений, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы одобрить ее сегодня».

По мнению Путина, обсуждение подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов Евразийской экономической комиссии.

Как сообщалось, открывая заседание 19 мая, Александр Лукашенко призвал найти консенсус по «газовому вопросу».

«Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус», — подчеркнул официальный белорусский лидер.

14 мая во время рабочей встречи с премьер-министром Сергеем Румасом Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Беларуси.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65—68, но никак не 127 долларов, как для Беларуси», — сказал он.