В ЦИК объяснили, почему не зарегистрировали группу Марины Адамович — жены Николая Статкевича

Центризбирком на заседании 19 мая отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Марины Адамович — жены оппозиционного политика Николая Статкевича.

Фото со страницы Марины Адамович в соцсети

Причина отказа — недостаточное количество членов инициативной группы. Заведующая отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Галина Мкртычян пояснила, что Адамович первоначально подала документы о регистрации своей инициативной группы 15 мая.

«Вчера она представила новый список (членов инициативной группы. — БелаПАН ). Тот, который они называли «железным списком», по которому, наверное, претензий у Центральной комиссии просто быть не может, — сказала Мкртычян. — Вчера уже, наверное, Марина Михайловна, чтобы удостовериться, что мы не утратим ни один из листов, она на каждом листе списков членов инициативной группы поставила свою подпись».

По словам Мкртычян, в списках инициативной группы содержатся сведения в отношении 173 человек, руководителем группы указан Николай Статкевич.

«В представленном обновленном списке инициативной группы отсутствуют сведения о серии и номере паспорта в отношении 151 члена инициативной группы, в связи с чем они не учитываются в общем количестве членов инициативной группы, — сказала Мкртычян. — Таким образом, инициативная группа Адамович фактически включает 22 избирателя, тогда как по требованию статьи 61 Избирательного кодекса минимальное количество членов инициативной группы — 100 избирателей. В связи с этим у комиссии, я полагаю, нет законных оснований для регистрации инициативной группы».

Адамович заявила, что в списках указаны серии и номера паспортов, и обвинила ЦИК в фальсификации.

В свою очередь глава Центризбиркома Лидия Ермошина, обращаясь к участникам заседания, отметила: «Я просто хотела бы сообщить вам, что госпожа Адамович перехитрила сама себя. Она же, по сути дела, представила сначала с паспортными данными свои списки. Но потом, когда они увидели, что мы звоним и проверяем, она решила их изменить. И поздно вечером, уже после окончания рабочего дня, наверное, около шести часов, она принесла новый список взамен, где просто-напросто забыла указать паспортные данные. Это вот тогда, когда нет предела совершенству, и человек, вполне возможно, когда работает очень много, что-то пропускает. В итоге вновь поданные списки по формальным основаниям не соответствуют требованиям закона и не могут быть сочтены как истинные».

По словам Ермошиной, людям, включенным в список Адамович, из ЦИК не звонили для того, чтобы уточнить, соглашались ли они быть в инициативной группе.

«В отношении вас не было [телефонных звонков] в силу того, что мы прекрасно знаем, что вы с Николаем Викторовичем Статкевичем единое целое и в отношении вас, скорее всего, граждане согласие давали. Поэтому мы считали это неперспективным. Но, видите, вы решили перестраховаться и в итоге, в принципе, ошиблись сами. Винить можно только себя, больше никого», — сказала Ермошина.

Адамович свое выступление начала с вопроса, почему члены ЦИК подвергают здоровье и жизни пришедших на заседание заинтересованных лиц опасности.

«В стране эпидемия коронавируса. Мы присутствуем тут в масках и перчатках, вы присутствуете тут без них, простите, дышите на нас, высказываете свои эмоции, распространяете, возможно, коронавирус», — сказала она.

Ермошина на это ответила: «Ну, наверное, потому, что у вас в составе группы вообще был коронавирусный больной, который дышал тоже на нас без перчаток и сейчас находится на карантине».

Ранее сообщалось, что ЦИК не зарегистрировал группу Николая Статкевича, а также отказал в регистрации 18 «кандидатам протеста».