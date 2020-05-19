Активист Филипп Шавров, покрасивший руки памятнику Пушкину, оштрафован на 1350 рублей

Активист не зарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» политзаключенный Филипп Шавров признан виновным в хулиганстве и приговорен к штрафу в 50 базовых величин (1350 рублей).

Такое решение принял на заседании 19 мая в суде Центрального района Минска судья Игорь Костян, сообщает правозащитное объединение «Правовая инициатива», представители которого наблюдали за процессом в зале суда.

Такое наказание для Шаврова запрашивала государственный обвинитель прокурор Маргарита Курилович.

Шаврова обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство). Согласно обвинению, 16 и 17 января 2020 года он нанес краской изображение бело-красно-белого флага на гранитную часть памятного знака погибшим сотрудникам МВД, а также покрасил в красный цвет руки памятника Александру Пушкину в Минске. 17—19 января Шавров нанес надпись «1937» на забор насосной станции в поселке Боровляны (Минский район).

Активиста задержали 19 января после того, как он сам явился в милицию и признался, что покрасил руки памятника Пушкину. Обвинение в хулиганстве ему предъявили 18 марта.

16 апреля девять правозащитных организаций Беларуси признали Шаврова политическим заключенным и потребовали от властей немедленно прекратить его уголовное преследование. 7 мая активист был освобожден из-под стражи до суда под подписку о невыезде.