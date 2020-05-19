Ермошина заявила, что группа Статкевича хотела заразить сотрудников ЦИК коронавирусом

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает, что группа Николая Статкевича пыталась парализовать работу ЦИК.

Когда жена политика Марина Адамович высказала удивление, почему члены комиссии заседают без средств защиты, Ермошина отреагировала: «Ну, наверное, потому, что у вас в составе группы вообще был коронавирусный больной, который дышал тоже на нас без перчаток и сейчас находится на карантине», передает БелаПАН.

Глава ЦИК поведала, что в составе этой группы «кандидатов протеста» был человек, у которого положительный тест на коронавирус.

«Я хотела бы еще раз пояснить. Это для всех тех, кто смотрит стрим, что в данной группе, которую сформировал господин Статкевич… К сожалению, они принимали все меры, чтобы, наверное, ввергнуть в коллапс работу Центральной комиссии, потому что 30 обращений [было подано], причем смена постоянная списков, которая происходит накануне, на восемь человек аппарата (ЦИК. — БелаПАН), потому что девятая — это я», — сказала Ермошина.

Она отметила, что работу по проверке списков членов инициативных групп проводят «в каждой избирательной комиссии близлежащих стран».

«Вы все ездили в командировки, вы видели выборы, их делают по несколько сотен наших коллег. У нас делали восемь человек, — сказала Ермошина. — По сути дела, условия физические вот на этой неделе были таковы, что можно сравнивать с работой медицинских работников в том самом чумном бараке. То есть они настолько были физически тяжелые. Ощущение, что данная группа просто специально это делала для того, чтобы полностью парализовать работу Центральной комиссии и сорвать выборы».

Кроме того, подчеркнула глава Центризбиркома, в составе этой группы был человек с положительным тестом на коронавирус.

«И ей было это известно. Она несколько раз приезжала сюда, — сообщила Ермошина. — Более того, она требовала особые условия, чтобы у нее документы принимали в кабинете. Наверное, очень хотелось плюнуть в мою приемную, чтоб уж заразить навсегда, так сказать. И потом, когда ее все-таки смогли изолировать и посадить на карантин, вы знаете, кого она назвала контактом первого уровня? Человека, который принимал у нее документы, — нашего главного юриста Галину Васильевну (Мкртычян. — БелаПАН). Для того, чтобы просто вывести из работоспособного состояния весь аппарат. Вот методы работы этой группы. Назвать их безответственными я даже не могу, это непорядочное и подлое все это поведение».

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