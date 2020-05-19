Могилевский журналист Алесь Асипцов вышел на свободу после 10 суток ареста

Алесь Асипцов, внештатный корреспондент БелаПАН из Могилева, 19 мая вышел на свободу после десятисуточного административного ареста, который ему назначили якобы за участие в несанкционированной акции.

Связаться с Асипцовым по телефону пока не удалось. Как сообщил БелаПАН руководитель Могилевской организации Белорусской ассоциации журналистов Борис Вырвич, Асипцова встречала семья, все вместе поехали домой.

«Мы его долго не задерживали, потому что он чувствовал себя не очень — он до конца держал голодовку. Отношение администрации изолятора, по его словам, было нормальным. Единственное — жаловался на холод», — рассказал Вырвич.

Асипцова задержали 9 мая в Бобруйске, когда он фотографировал людей, собиравшихся провести акцию «Антипарад». К журналисту подошел милиционер и сообщил, что он должен пройти с ним, поскольку в отношении него начат административный процесс.

Позже Асипцов узнал, что его обвиняют в участии во встрече с автором youtube-канала «Страна для жизни» блогером Сергеем Тихановским.

На суде Асипцов своей вины не признал и заявил, что работал на мероприятии, участие в котором ему инкриминировали, исключительно как журналист.