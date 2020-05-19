МАГАТЭ сформулировало рекомендации по улучшению безопасности БелАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии сформулировали 11 рекомендаций и 8 предложений по улучшению безопасности БелАЭС.

В документе, который подготовлен на основании итогов миссии по оценке предэксплуатационной безопасности (pre-OSART), проведенной 5-22 августа 2019 года на БелАЭС, отмечается, что эксперты МАГАТЭ получили полный объем запрашиваемой информации.

Агентство рекомендовало администрация станции «усилить мониторинг и надзор за выполнением программы по вводу АЭС в эксплуатацию, чтобы обеспечить адекватную готовность станции к безопасной эксплуатации».

Также должны быть «усовершенствованы меры по предотвращению от попадания посторонних предметов в системы и оборудование, которые важны с точки зрения безопасности».

Кроме того, необходимо наладить обмен опытом по эксплуатации АЭС, чтобы администрация и персонал могли «своевременно учиться на собственном и чужом опыте».

Администрация БелАЭС, согласно отчету, «заявила о готовности решить выявленные проблемы» и пригласила экспертов МАГАТЭ «совершить повторный визит примерно через 18 месяцев для оценки прогресса».

Помимо рекомендаций и предложений члены миссии выделили ряд передовых практик, используемых на БелАЭС. В частности они положительно оценили надежную систему аварийного оповещения, которая «не только подает сигнал тревоги, но и может быть использована для сообщения населению инструкций в случае радиологических и других аварийных ситуаций».

Эксперты одобрили сооружение аварийного укрытия на 60 человек в пожарной части станции «с таким же уровнем радиационной защиты, что и укрытие для персонала АЭС».

Еще одной передовой практикой они назвали использование такой панели управления, которая позволяет, не выходя из главного диспетчерского пункта, оперировать расположенным на площадке АЭС оборудованием, необходимым во время аварийных ситуаций.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Физический пуск первого энергоблока АЭС намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется ввести в 2021 году.