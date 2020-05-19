Вдоль проспекта Дзержинского к концу лета появится велодорожка

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Речь идет о нанесении на тротуар специальной разметки, которая будет разграничивать потоки пешеходов и велосипедистов.

Соответствующий документ находится на согласовании, передает агентство «Минск-Новости»

«Реализация проекта намечена на август 2020 года. Работы будут вестись на участке проспекта от развязки 1-го транспортного кольца до выезда на МКАД, — сообщил заместитель главы администрации Московского района Артем Лобко. — Протяженность новой велотрассы составит порядка 8 км».
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Тэги: велодорожка проспект Дзержинского Персона: Артем Лобко Город: Минск

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