Лукашенко вновь пригласил глав стран ЕАЭС приехать в Минск

/ Политика
Просмотров: 455

Следующая встреча глав стран Евразийского экономического союза состоится осенью этого года в Минске. Такое решение было принято 19 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета, прошедшего в формате видеоконференции.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Собраться в октябре или ноябре в Минске предложил Александр Лукашенко.

«С учетом председательства Беларуси в ЕАЭС я очень рассчитываю на проведение встречи глав государств — членов ЕАЭС в очном формате и предложил бы его, как и прежде мы принимали решение, провести в Минске в то время, когда вы сможете приехать в Минск, — сказал Лукашенко. — Но это не исключает, что если будет инициатива кого-то из вас или, может, председательствующей стороны, то мы обязательно вместе с вами рассмотрим и проведем заседание, если этого потребуют обстоятельства, в формате видеоконференции, если будет необходимость».

«Но пока на сегодняшний день я предложил бы провести очередное заседание в белорусской столице, потому что мы не собирались уже… Пять лет не было вас в Минске. Предложил бы предварительно запланировать очередное заседание на октябрь или ноябрь 2020 года. Если бы вы в этом плане поддержали меня, то мы могли бы принять решение по этому вопросу. Нет возражения у вас? Я вижу по вашей реакции, что возражений нет. Принимается», — заявил Лукашенко, сообщает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Евразийский союз Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Буксующие вопросы с Москвой Минск пробует протолкнуть через ЕАЭС

Буксующие вопросы с Москвой Минск пробует протолкнуть через ЕАЭС

Лукашенко бомбит Москву за эгоизм на фоне коронавируса

Лукашенко бомбит Москву за эгоизм на фоне коронавируса

Лукашенко хочет раскошелить Москву под маркой развития ЕАЭС

Лукашенко хочет раскошелить Москву под маркой развития ЕАЭС

Минск и Москва в Евразийском союзе: противоречия в интересах

Минск и Москва в Евразийском союзе: противоречия в интересах