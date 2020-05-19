Лукашенко вновь пригласил глав стран ЕАЭС приехать в Минск
Следующая встреча глав стран Евразийского экономического союза состоится осенью этого года в Минске. Такое решение было принято 19 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета, прошедшего в формате видеоконференции.
Собраться в октябре или ноябре в Минске предложил Александр Лукашенко.
«С учетом председательства Беларуси в ЕАЭС я очень рассчитываю на проведение встречи глав государств — членов ЕАЭС в очном формате и предложил бы его, как и прежде мы принимали решение, провести в Минске в то время, когда вы сможете приехать в Минск, — сказал Лукашенко. — Но это не исключает, что если будет инициатива кого-то из вас или, может, председательствующей стороны, то мы обязательно вместе с вами рассмотрим и проведем заседание, если этого потребуют обстоятельства, в формате видеоконференции, если будет необходимость».
«Но пока на сегодняшний день я предложил бы провести очередное заседание в белорусской столице, потому что мы не собирались уже… Пять лет не было вас в Минске. Предложил бы предварительно запланировать очередное заседание на октябрь или ноябрь 2020 года. Если бы вы в этом плане поддержали меня, то мы могли бы принять решение по этому вопросу. Нет возражения у вас? Я вижу по вашей реакции, что возражений нет. Принимается», — заявил Лукашенко, сообщает