Лукашенко вновь пригласил глав стран ЕАЭС приехать в Минск

Следующая встреча глав стран Евразийского экономического союза состоится осенью этого года в Минске. Такое решение было принято 19 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета, прошедшего в формате видеоконференции.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Собраться в октябре или ноябре в Минске предложил Александр Лукашенко.

«С учетом председательства Беларуси в ЕАЭС я очень рассчитываю на проведение встречи глав государств — членов ЕАЭС в очном формате и предложил бы его, как и прежде мы принимали решение, провести в Минске в то время, когда вы сможете приехать в Минск, — сказал Лукашенко. — Но это не исключает, что если будет инициатива кого-то из вас или, может, председательствующей стороны, то мы обязательно вместе с вами рассмотрим и проведем заседание, если этого потребуют обстоятельства, в формате видеоконференции, если будет необходимость».