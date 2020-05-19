В Верховном суде задержали семь сторонников Статкевича

В здании Верховного суда 19 мая задержано семь человек, которые пришли поддержать так называемых кандидатов протеста, чьи инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты не были зарегистрированы.

Среди задержанных член оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спарыш, «кандидаты протеста» Анжелика Железнякова, Тамара Потоцкая и Владимир Невмержицкий, активист Артем Бобок, сообщает правозащитный сайт spring96.org . Имена остальных задержанных правозащитники выясняют.

Сообщается, что люди в штатском «заходили в залы судебных заседаний, где в то время шло обжалование постановлений Центризбиркома о нерегистрации части инициативных групп, и выводили людей вниз к автобусу». Сотрудники милиции в форме в происходящее «никак не вмешивались».

По информации правозащитников, всех задержанных доставили в УВД Центрального района столицы.

15 мая Центризбирком отказал в регистрации инициативных групп ряда так называемых «кандидатов протеста» — сторонников Николая Статкевича. В частности, не были зарегистрированы группы Анжелики Железняковой, Вероники Мищенко, Александра Гречишникова, Антонины Вишняковой, Валентина Фролова, Ольги Николайчик, Виктории Хотенко, Игоря Клещука.

На заседании 19 мая Центризбирком отказал в регистрации инициативных групп еще 18 «кандидатов протеста» (Дмитрия Кудравца, Петра Карабанова, Николая Соляника, Тамары Потоцкой, Владимира Невмержицкого, Регины Беркус, Александра Якушкова, Елены Давыдовой, Александра Школьникова, Владимира Кийко, Юрия Новикова, Юрия Чудиновича, Сергея Статкевича, Виктора Шорца, Юрия Касача, Александра Абрамовича, Натальи Стрельченко и Алексея Зуевича).