К 30 суткам ареста блогера Сергея Тихановского суд добавил еще 15 суток

В суде Советского района Гомеля (судья Александр Мохорев) 19 мая состоялось очередное заседание по рассмотрению протоколов, составленных милицией в отношении блогера Сергея Тихановского.

Ранее он был арестован на 15 суток, а 18 мая суд добавил ему еще 15.

19 мая судья Александр Мохарев вынес решение арестовать блогера еще на 15 суток за «несанкционированные массовые собрания», которые блогер якобы проводил 25 марта в Солигорске и 30 марта в Миорах. Тихановский своей вины не признал, пояснив, что общался с подписчиками своего канала «Страна для жизни», эти встречи нельзя расценивать как митинги, потому что на них не звучали призывы, не было никакой атрибутики и так далее, интервьюировал он граждан по одному.

Мать блогера в комментарии БелаПАН назвала решения суда «шоком и беспределом». «За что его судят? За то, что с людьми разговаривал? Сейчас с людьми нельзя общаться?» — сказала она. Мать Тихановского считает, что истинная причина судов — решение сына баллотироваться на пост президента.

С 6 по 13 мая в Беларуси было задержано около 120 человек, которые приходили на встречу с Тихановским, выходили на акции солидарности после его задержания или участвовали в других акциях протеста.