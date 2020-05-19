У российского врача изъяли телефон из‑за видеообращения по надбавкам

Врача отделения скорой помощи в Красноармейске Ксению допрашивали в Следственном комитете после публикации видео об отсутствии доплат за работу с коронавирусом.

Красноармейская ЦРБ. Фото: krasncrb.ru

По информации «Свободных медиа» , Ксения записала видео с коллегами и опубликовала на личных страницах в социальных сетях. Через сутки ее вызвали на беседу к главному врачу Центральной районный больницы города. Затем, по словам Ксении, ее вместе с главврачом отвезли в отделение СК в Славянске-на-Кубани.

«Там старший следователь задавал мне вопросы. Из-за чего все произошло? Кто выкладывал обращение? Как я это делала, через что? Я, естественно, все рассказала», — вспоминает врач. Затем следователь составил протокол об изъятии ее мобильного телефона, добавила Ксения.

Силовик убеждал медика, что условия ее работы не относятся к опасным и выплаты ей не положены, передает издание. Тем не менее, после публикации ролика врачам выплатили надбавку. «Более того, нас стали больше обеспечивать перчатками, дезсредствами, спецкостюмы, маски начали выдавать. Не так, чтобы три-шесть масочек на смену из трех человек, а достаточно — по 10 масок на человека, как и положено», — подчеркнула врач.