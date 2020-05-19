На три месяца продлено действие паспортов и водительских удостоверений с истекшим сроком

Указом президента на три месяца продлено действие паспортов, водительских удостоверений, справок и разрешений с истекшим сроком, сообщил близкий к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

Подробности не приводятся.

Похожий указ, являющийся одной из мер противодействия распространению коронавируса COVID-19, президент России Владимир Путин подписал в середине апреля. Он касался паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля нынешнего года.