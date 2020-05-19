Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе—апреле 2020 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных данных национальных органов статистики.

За четыре месяца цены в стране увеличились на 3,34%. В первой тройке Кыргызстан (5%), Таджикистан (4,8%) и Узбекистан (4,5%). Далее — Казахстан (3,2%), Грузия (2,7%), Армения (2,6%), Азербайджан (2,4%), Россия (2,1%), Украина (1,5%), Молдова (0,86%), Литва (0,4%) и Латвия (0,3%). В Эстонии цены снизились на 1%. Традиционно не публикует данные Туркменистан. В самопровозглашенном Приднестровье инфляция составила 2,26%.

В апреле потребительские цены в Беларуси выросли на 0,58% — это девятое место после Кыргызстана, Таджикистана (по 2,2%), Узбекистана (1,7%), Армении, Грузии, Казахстана (по 0,9%), России и Украины (по 0,8%). Далее — Молдова (0,17%), Азербайджан, Литва (по 0,1%). Снижение цен отмечено в Латвии (на 0,5%) и Эстонии (на 0,4%).

В январе нынешнего года Беларусь с показателем 0,86% была второй по росту потребительских цен (лидер — Армения с 1,4%), в январе—феврале — первой (1,87%), в январе—марте — второй (2,74%) после Узбекистана, в январе—апреле 2019 года — пятой (2,66%).

В 2019 году Беларусь оказалась шестой по росту потребительских цен на территории бывшего СССР (4,73%), в 2018-м — четвертой (5,64%), в 2017-м — девятой (4,59%), в 2016-м — третьей (10,58%).

Белорусское правительство рассчитывает, что по итогам 2020 года рост цен не превысит 5%, независимые экономисты прогнозируют увеличение цен на 8—12%.