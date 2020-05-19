Объем жилищного строительства вырос более чем на 6% в январе—апреле 2020 года

В январе—апреле 2020 года организации всех форм собственности построили 12,8 тыс. квартир, сообщил Белстат.

Введено в эксплуатацию 1 млн 130,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 6,1% больше, чем в январе—апреле 2019 года. В апреле построено 173,9 тыс. кв. м, что на 60,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 10,2% меньше, чем в апреле 2019 года.

Для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 396,4 тыс. кв. м, или 35,1% общей площади.

С использованием господдержки построено 301,6 тыс. кв. м (+7,3% к январю—апрелю 2019 года).

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 350,3 тыс. кв. м общей площади жилья, или 31% общего ввода в стране.

В 2019 году организации всех форм собственности построили 46,9 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 4 млн 61,9 тыс. кв. м общей площади жилья (+2,4% к 2018 году).

В 2020 году планируется сдать 4 млн кв. м жилья: в Брестской области — 650 тыс., в Витебской — 335 тыс., Гомельской — 485 тыс., Гродненской — 415 тыс., Минской — 1 млн 120 тыс., Могилевской — 365 тыс., Минске — 630 тыс. кв. м. Из этого объема для нуждающихся в улучшении жилищных условий предусмотрено 1 млн 460 тыс. кв. м.

Индивидуальных домов планируется построить 1 млн 600 тыс. кв. м, арендного жилья — 135 тыс., социального — 20,12 тыс. кв. м.