Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

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Процессор суперкомпьютера состоит из 285 000 ядер. Он также имеет 10 000 графических процессоров (GPU), пропускная способность его сети — 400 гигабит в секунду для каждого GPU-сервера.

Новый суперкомпьютер был разработан для некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются гендиректор SpaceX Илон Маск и бывший руководитель венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман. О создании суперкомпьютера было объявлено во время онлайн-конференции для разработчиков Microsoft Build.

Он создан на базе облака Azure, что обеспечивает ему быстрое развертывание и надежность датацентров. Суперкомпютер будет анализировать данные для различных моделей и алгоритмов.
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Тэги: Microsoft суперкомпьютер Персона: Илон Маск Сэм Альтман

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