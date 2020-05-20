Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления

/ Общество
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Погода Беларуси в среду, 20 мая, будет находится под влиянием области повышенного атмосферного давления и прохладных неустойчивых воздушных масс.

Ожидается переменная облачность. В некоторых районах (в основном на северо-востоке страны) пройдут дожди; прогремят грозы.

Ветер северо-западный порывистый, местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +10..+12°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гомель +13..+15°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Гродно +12..+14°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск +12..+14°C (вероятность осадков 5-10%).
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Тэги: погода

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