Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления

Погода Беларуси в среду, 20 мая, будет находится под влиянием области повышенного атмосферного давления и прохладных неустойчивых воздушных масс.

Ожидается переменная облачность. В некоторых районах (в основном на северо-востоке страны) пройдут дожди; прогремят грозы.

Ветер северо-западный порывистый, местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах: