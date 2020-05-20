Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления
Погода Беларуси в среду, 20 мая, будет находится под влиянием области повышенного атмосферного давления и прохладных неустойчивых воздушных масс.
Ожидается переменная облачность. В некоторых районах (в основном на северо-востоке страны) пройдут дожди; прогремят грозы.
Ветер северо-западный порывистый, местами сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +10..+12°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гомель +13..+15°C (вероятность осадков 10-15%);
- Гродно +12..+14°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +11..+13°C (вероятность осадков 70-80%);
- Минск +12..+14°C (вероятность осадков 5-10%).