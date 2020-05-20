Какой выйдет генеральная репетиция финала Кубка Беларуси
Поединком «Динамо-Брест» — БАТЭ сегодня открывается программа десятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Сегодня на «Брестском» сойдутся финалисты Кубка страны, который будет разыгран в ближайшее воскресенье на стадионе «Динамо» в Минске.
Букмекеры считает фаворитом сегодняшней встречи борисовчан:
- победа «Динамо» — 3.15-3.20;
- ничья — 3.28-3.53;
- победа БАТЭ — 2.06-2.13.
Остальные матчи тура:
21.05.
- «Неман» — «Торпедо-БелАЗ».
22.05.
- «Славия» — «Городея»;
- «Шахтер» — «Белшина».
23.05.
- «Слуцк» — «Рух»;
- «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»;
- «Витебск» — «Динамо Минск»;
Поединок «Смолевичи» — «Минск» перенесен на более поздний срок.
Турнирная таблица:
- БАТЭ — 19;
- Торпедо-БелАЗ — 18;
- Энергетик-БГУ — 18;
- Слуцк — 16;
- Шахтер — 15;
- Ислочь — 15;
- Динамо (Бр) — 13;
- Рух — 13;
- Динамо (Мн) — 12;
- Витебск — 12;
- Славия — 11;
- Городея — 11;
- Минск — 10;
- Неман — 8;
- Смолевичи — 4;
- Белшина — 3.