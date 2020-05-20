Какой выйдет генеральная репетиция финала Кубка Беларуси

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Поединком «Динамо-Брест» — БАТЭ сегодня открывается программа десятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com

Сегодня на «Брестском» сойдутся финалисты Кубка страны, который будет разыгран в ближайшее воскресенье на стадионе «Динамо» в Минске.

Букмекеры считает фаворитом сегодняшней встречи борисовчан:

  • победа «Динамо» — 3.15-3.20;
  • ничья — 3.28-3.53;
  • победа БАТЭ — 2.06-2.13.

Остальные матчи тура:

21.05.

  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ».

22.05.

  • «Славия» — «Городея»;
  • «Шахтер» — «Белшина».

23.05.

  • «Слуцк» — «Рух»;
  • «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»;
  • «Витебск» — «Динамо Минск»;

Поединок «Смолевичи» — «Минск» перенесен на более поздний срок.

Турнирная таблица:

  1. БАТЭ — 19;
  2. Торпедо-БелАЗ — 18;
  3. Энергетик-БГУ — 18;
  4. Слуцк — 16;
  5. Шахтер — 15;
  6. Ислочь — 15;
  7. Динамо (Бр) — 13;
  8. Рух — 13;
  9. Динамо (Мн) — 12;
  10. Витебск — 12;
  11. Славия — 11;
  12. Городея — 11;
  13. Минск — 10;
  14. Неман — 8;
  15. Смолевичи — 4;
  16. Белшина — 3.
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Тэги: футбол-Беларусь

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