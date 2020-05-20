Какой выйдет генеральная репетиция финала Кубка Беларуси

Поединком «Динамо-Брест» — БАТЭ сегодня открывается программа десятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

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Сегодня на «Брестском» сойдутся финалисты Кубка страны, который будет разыгран в ближайшее воскресенье на стадионе «Динамо» в Минске.

Букмекеры считает фаворитом сегодняшней встречи борисовчан:

победа «Динамо» — 3.15-3.20;

ничья — 3.28-3.53;

победа БАТЭ — 2.06-2.13.

Остальные матчи тура:

21.05.

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ».

22.05.

«Славия» — «Городея»;

«Шахтер» — «Белшина».

23.05.

«Слуцк» — «Рух»;

«Ислочь» — «Энергетик-БГУ»;

«Витебск» — «Динамо Минск»;

Поединок «Смолевичи» — «Минск» перенесен на более поздний срок.

Турнирная таблица: