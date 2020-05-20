COVID-19. Число заболевших превысило 4,9 млн человек

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире COVID-19 на утро 20 мая составляет 4 900 155 человек.

Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

  1. США — 1 528 568;
  2. Россия — 299 941;
  3. Бразилия — 271 885;
  4. Великобритания — 250 138;
  5. Испания — 232 037.

Недуг унес уже 323 333 жизни. Больше всего в следующих странах:

  1. США — 91 921;
  2. Великобритания — 35 422;
  3. Италия — 32 169;
  4. Франция — 28 025;
  5. Испания — 27 778.

По данным Минздрава на 19 мая, в Беларуси зарегистрировано 31 508 случаев заболеваний COVID-19, умерло 175 человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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