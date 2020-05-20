COVID-19. Число заболевших превысило 4,9 млн человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире COVID-19 на утро 20 мая составляет 4 900 155 человек.

Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

США — 1 528 568; Россия — 299 941; Бразилия — 271 885; Великобритания — 250 138; Испания — 232 037.

Недуг унес уже 323 333 жизни. Больше всего в следующих странах:

США — 91 921; Великобритания — 35 422; Италия — 32 169; Франция — 28 025; Испания — 27 778.

По данным Минздрава на 19 мая, в Беларуси зарегистрировано 31 508 случаев заболеваний COVID-19, умерло 175 человек.