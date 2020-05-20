COVID-19. Число заболевших превысило 4,9 млн человек
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире COVID-19 на утро 20 мая составляет 4 900 155 человек.
Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:
- США — 1 528 568;
- Россия — 299 941;
- Бразилия — 271 885;
- Великобритания — 250 138;
- Испания — 232 037.
Недуг унес уже 323 333 жизни. Больше всего в следующих странах:
- США — 91 921;
- Великобритания — 35 422;
- Италия — 32 169;
- Франция — 28 025;
- Испания — 27 778.
По данным Минздрава на 19 мая, в Беларуси зарегистрировано 31 508 случаев заболеваний COVID-19, умерло 175 человек.