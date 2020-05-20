В Гомеле журналистов-фрилансеров наказали крупными штрафами за опрос студентов о необходимости карантина

Суд Центрального района Гомеля 19 мая рассмотрел административные дела журналистов-фрилансеров Ларису Щирякову (на фото) и Андрея Толчина.

Протоколы были составлены на них милицией по статье 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ). Судья Сергей Соловский усмотрел в их действиях нарушение статьи 22.9 КоАП и наказал штрафом 35 базовых величин каждого.

Журналисты снимали на видео опрос гомельских студентов о необходимости карантина в Беларуси в связи с коронавирусом. Данное видео было показано по польскому телеканалу "Белсат". Фрилансеров обвинили в работе на иностранное СМИ без аккредитации в МИД.

"Причем в сюжет "Белсата" из нашего опроса попало три предложения по 15 секунд", — сообщила БелаПАН Лариса Щирякова.

"Почти два года надо мной не было судов, — рассказала она. — Потом в апреле 2020 года опять взялись — судили в день моего рождения, 13 апреля, за сюжет об акции, организованной блогером Тихановским в Гомеле. Также дали штраф 35 базовых".

"Я расцениваю эти суды как запугивание перед выборами президента. Еще пришел протокол за съемки в Коммунаре Буда-Кошелевского района — о коронавирусе. Суд по этому протоколу еще впереди. Это чтобы отомстить и напугать — чтобы не освещали эпидемию", — считает журналистка.

Она напомнила слова Александра Лукашенко о том, что "нужно разобраться с анонимными телеграмм-каналами". "А зачем милиции напрягаться и искать авторов телеграмм-каналов, проще достать список "неблагонадежных" журналистов, таскать их по судам и написать отчет, что они борются", — добавила Щирякова.