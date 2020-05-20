Появился новый эпицентр пандемии коронавируса

Последние данные о заболевании COVID-19 в мире говорят о том, что в ближайшее время появится новый очаг пандемии коронавируса.

Как пишет Spiegel, некоторые города региона демонстрируют динамику сравнимую с пиком эпидемии в США и Европе.

К примеру, ситуация в Лиме (столица Перу) сопоставима с «худшим месяцем эпидемии в Париже». Бразильский Манаус с выросшей в три раза смертностью схож с Лондоном или Мадридом, а эквадорский Гуаякиль может превратиться «во второй Нью-Йорк» с пятикратным ростом числа умерших.

СМИ отмечает, что в Бразилии из-за большого количества жертв вируса умерших начали хоронить в братских могилах в сложенных друг на друга гробах. Врачи предупреждают, что в стране может погибнуть до 100 тысяч человек вследствие недостаточно жестких карантинных мер и несерьезного отношения властей к происходящему.

«Вероятно, Латинская Америка станет новым эпицентром пандемии», - говорит Ана де Лемос. Руководительница бразильского подразделения «Врачи без границ» указывает на резкий рост числа заражений и смертей. По данным ВОЗ, только в Южной Америке на прошлой неделе было зафиксировано 96 тыс. новых случаев заражения и около 5,5 тыс. смертей — это прирост на 45% и 51% соответственно. Севернее, в Мексике, власти также сообщили на этой неделе о рекордном числе умерших за сутки», — говорится в статье.

Пятерка стран региона с наибольшим количеством заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса на утро 20 мая, выглядит так:

Бразилия — 271 885 случаев (умерло 17 983 человек); Перу — 99 483 (2 914); Мексика — 54 346 (5 666); Эквадор — 34 151 (2 839); Колумбия — 16 935 (613).

Всего в мире 4 900 155 заразившихся (недуг унес уже 323 333 жизни).

По данным Минздрава на 19 мая, в Беларуси зарегистрировано 31 508 случаев заболеваний COVID-19, умерло 175 человек.