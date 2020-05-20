Исторический минимум: в Беларуси снизилась ставка рефинансирования

С сегодняшнего дня Национальный банк снизил ставку рефинансирования до 8% годовых, что является для Беларуси минимальным значением в истории страны.

«С 20 мая 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8,75 до 8 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9,75 до 9 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7,75 до 7 процентов годовых», — говорится в сообщении регулятора.

Предыдущий раз Нацбанк снижал ставку рефинансирования 19 февраля с 9 до 8,75%. Ранее, в ноябре прошлого года, ставка была уменьшена с 9,5 до 9% годовых, в августе — с 10 до 9,5% годовых. До этого в течение года регулятор откладывал снижение ставки рефинансирования, обосновывая некоторым ускорением инфляционных процессов в стране.

Как отметил на брифинге 13 мая председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, решение снизить ставку рефинансирования до 8% годовых основывается на обновленном прогнозе развития экономики и денежно-кредитной сферы до конца 2020 года и на 2021 год. В нем учтено существенное изменение ситуации в мире и в Беларуси, которое произошло в последнее время.

Говоря о ключевых результатах нового прогноза, глава Нацбанка подчеркнул, что текущее ускорение инфляции является временным (за январь-апрель инфляция составила 3,3% при официальном прогнозе на год — 5%).

По словам Каллаура, ускорение инфляции во многом связано с неблагоприятным воздействием внешних факторов. «На фоне снижения мировых цен на нефть и курса российского рубля произошло номинальное ослабление национальной валюты. В условиях пандемии и введения за рубежом карантинных мер на внутреннем рынке Беларуси повысился спрос на продукты питания длительного хранения и товары первой необходимости. Ухудшились экономические настроения, выросли инфляционные ожидания», — констатировал глава Нацбанка.

Вместе с тем, вновь подчеркнул Каллаур, ускорение инфляции в начале года оценивается как временное. Во II квартале 2020 года влияние обозначенных факторов еще продолжится. Но уже во втором полугодии текущего года квартальные темпы роста цен замедлятся и вернутся к уровню конца прошлого года, прогнозируют в Нацбанке.

«Произошедшее в I квартале ускорение роста цен будет отражаться на годовой инфляции в течение всего текущего года. В результате по итогам 2020 года она прогнозируется в диапазоне 5-6%. Ожидается, что уже в начале следующего года годовые темпы роста цен не будут превышать 5%», — отметил Каллаур.

По оценкам специалистов регулятора, в складывающихся экономических условиях снижение ставки рефинансирования до 8% годовых позволит сохранить приемлемый уровень ценовой стабильности, а также будет содействовать поддержанию финансовой стабильности. В свою очередь, уменьшение кредитной нагрузки и повышение доступности заемных средств для национального бизнеса и домохозяйств будут способствовать поддержанию потребительской и инвестиционной активности. Это позволит белорусским производителям товаров и услуг быстрее восстановиться после снятия в мире карантинных мер.