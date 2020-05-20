Выборы-2020. Группа по выдвижению Валерия Цепкало зарегистрирована Центризбиркомом

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Центризбирком принял решение о регистрации инициативной группы бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Перед принятием решения о регистрации секретарь ЦИК Елена Дмухайло доложила, что «при изучении документов установлено, что в отношении 10 лиц, включенных в список инициативной группы, указаны не полностью либо не указаны данные, которые должны быть в соответствии с требованиями избирательного законодательства».

«Они будут исключены из состава инициативной группы, в ней останется 884 человека. Оснований для отказа мы не усматриваем», — заявила она.



Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина уточнила у Цепкало, обязуется ли он соблюдать закон в процессе сбора подписей. На что претендент на участие в выборах ответил: «Безусловно. Мы старались даже более жестко подойти к формированию инициативной группы».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало

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