На сегодняшней пресс-конференции, приуроченный к первой годовщине нахождения в должности президента Украины, Владимир Зеленский заявил, что ради результата готов идти на переговоры с Владимиром Путиным.

На вопрос Дмитрия Гордона (в последнее время его деятельность широко обсуждается из-за взятых интервью у Натальи Поклонской и Игоря Гиркина) о переговорах с российским президентом, Зеленский заявил, что в последнее время он не контактировал (не разговаривал по телефону и не встречался) с хозяином Кремля.

Он также напомнил свое предвыборное обещание ради мира в Украине идти на многое.

«Мы должны с ними говорить. Я готов к любому формату. Мне все равно. Нам нужен результат», — сказал глава украинского государства.