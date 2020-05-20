ЦИК зарегистрировал группы четырех оппозиционеров — Черечня, Ковальковой, Канопацкой и Дмитриева
Центральная комиссия зарегистрировала инициативные группы для участия в президентских выборах четырех оппозиционных кандидатов.
Стать кандидатами в президенты в ходе сбора подписей постараются:
- Сергей Черечень, председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»;
- Ольга Ковалькова, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия»;
- Анна Канопацкая, экс-депутат Палаты представителей;
- Андрей Дмитриев, сопредседатель ОО «Говори правду».