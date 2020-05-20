ЦИК зарегистрировал группы четырех оппозиционеров — Черечня, Ковальковой, Канопацкой и Дмитриева

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Центральная комиссия зарегистрировала инициативные группы для участия в президентских выборах четырех оппозиционных кандидатов.

Стать кандидатами в президенты в ходе сбора подписей постараются:

  • Сергей Черечень, председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»;
  • Ольга Ковалькова, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия»;
  • Анна Канопацкая, экс-депутат Палаты представителей;
  • Андрей Дмитриев, сопредседатель ОО «Говори правду».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Сергей Черечень Ольга Ковалькова Анна Канопацкая Андрей Дмитриев

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