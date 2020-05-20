ЦИК зарегистрировал группу жены блогера Сергея Тихановского

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Центризбирком на заседании 20 мая зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беларуси Светланы Тихановской — супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского.

Секретарь ЦИК Елена Дмухайло сообщила, что при проверке документов установлено, что в списках есть семь человек, в отношении которых не указаны либо указаны не полностью паспортные данные. После их исключения в составе инициативной группы Тихановской останутся 252 человека.

Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что 15 мая было отказано в регистрации инициативной группы Сергея Тихановской. «К концу этого же дня, вы принесли заявление о регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения кандидатом в президенты вас. В эту группу вошли те же люди, что и в группу вашего мужа?» — спросила она.

«Есть такие», — ответила Тихановская.

«И все они дали согласие именно собирать подписи за вас?» — уточнила Ермошина. Тихановская ответила утвердительно.

«Понятно, — сказала Ермошина. — Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты? Или вы просто спарринг-партнер?»

«Мечтала об этом всю жизнь», — заявила Тихановская. Она подтвердила, что намерена проводить активную президентскую кампанию.

Инициативная группа Тихановской зарегистрирована под №12.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская

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