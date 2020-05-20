В четверг ожидается сильный ветер
Белгидромет выступил с сообщением о неблагоприятном погодном явлении.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 мая, в некоторых районах ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +1..+5°С (местами заморозки 0..-2°С);
- максимальная днем +6..+12°С (на юге +13..+15°С).
Атмосферное давление существенно не изменится.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).