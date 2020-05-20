В четверг ожидается сильный ветер

Белгидромет выступил с сообщением о неблагоприятном погодном явлении.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 мая, в некоторых районах ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха:

минимальная ночью +1..+5°С (местами заморозки 0..-2°С);

максимальная днем +6..+12°С (на юге +13..+15°С).

Атмосферное давление существенно не изменится.

Спасатели при порывистом ветре советуют: