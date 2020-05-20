В четверг ожидается сильный ветер

/ Общество
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Белгидромет выступил с сообщением о неблагоприятном погодном явлении.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 мая, в некоторых районах ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +1..+5°С (местами заморозки 0..-2°С);
  • максимальная днем +6..+12°С (на юге +13..+15°С).

Атмосферное давление существенно не изменится.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер

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