Бабарико: волю народа сфальсифицировать невозможно

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико назвал себя «пробелорусским кандидатом» и уверен в собственной победе на выборах президента Беларуси.

О своем участии в президентской кампании экс-банкир рассказал журналистам 20 мая после того, как Центризбирком зарегистрировал его инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты.

По словам Бабарико, «если ты понимаешь, почему мы находимся в этой точке, если понимаешь, что нужно делать, то остается маленький шаг — взять на себя ответственность, чтобы воплотить все это в жизнь».

«Мой сын сказал замечательную фразу: «Зная тебя, ты никогда себе не простишь, если ты этого не сделаешь». Вот я, собственно, так и делаю. Я чувствую ответственность и чувствую возможность это сделать», — сказал он.

Характеризуя то, какой он кандидат, бывший глава банка заявил: «С моей точки зрения, ответ всегда у любого кандидата в президенты должен быть один, у меня он такой же. Я пробелорусский кандидат, у меня другого ответа нет».

«Я не собираюсь ни с кем воевать, я не иду на войну, я иду на выборы, — подчеркнул Бабарико. — Я не думаю, что победу на выборах, если она будет, а я верю, что она будет, необходимо будет перед кем-то отстаивать. Мы живем в достаточно (пусть и кажущейся недемократичной) хорошей, спокойной стране, где при правильной организации работы воля народа всегда может быть услышана».

На вопрос, действительно ли он считает, что выборы не фальсифицируют, экс-банкир ответил: «Я считаю, что любые выборы — это изъявление воли народа. Волю народа фальсифицировать невозможно».

20 мая Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в президенты. В ней числится 8.905 человек, и это наибольшая по численности инициативная группа среди всех претендентов на роль кандидатов в президенты за исключением действующего главы государства. В инициативной группе Александра Лукашенко 11 тыс. человек.

Этап сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартует 21 мая. Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.