«Не понимаю, когда человек осуществляет половые акты со школьницей, а потом ее делает депутатом парламента». Видеоблогер устроил скандал на заседании ЦИК

«Это за гранью возможного». Так глава Центризбиркома Лидия Ермошина прокомментировала выступление видеоблогера из Копыльского района Павла Спирина на заседании комиссии 20 мая.

При рассмотрении заявления Спирина секретарь ЦИК Елена Дмухайло заметила, что «двенадцать человек сообщили, что не знают о включении их в состав инициативной группы Спирина. Включение в список лиц, которые не давали согласие на это, нарушает принцип свободы участия в выборах».

По ее словам, передает БелаПАН , Спирин 19 мая подал обновленный список инициативной группы. «Сначала он подал 130 человек, потом более 700. Я считаю, что это вообще новый список, а не изменения и дополнения, — сказала Дмухайло. — Как мы уже говорили, получилось такое злоупотребление правом на внесение изменений в документы о регистрации инициативных групп, которое наблюдается со стороны нескольких потенциальных кандидатов в президенты».

Дмухайло отметила, что те лица, которые при опросе заявили, что не давали согласия на включение их в состав инициативной группы, есть как в первоначальном списке, так и в дополненном.

Кроме того, сказала она, в списке не указаны координаторы группы по районам, что также является обязательным требованием.

Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что список инициативной группы «оформлен ужасно». «Практически это выглядит как аннотация на чистящем средстве, которую даже очки не позволяют прочесть», — сказала она.

Спирин заявил, что после того как он подал документы в ЦИК, позвонили два человека из списка инициативной группы: «Сказали, что им звонили из милиции и райисполкома, задавали неприятные вопросы, кто я такой и прочее, поэтому они просят меня из инициативной группы их исключить. Что было и сделано. Если там и есть лица, которых включили случайно. Может быть, это около 10 человек. Это допустимая погрешность, учитывая, что 716 человек в инициативной группе».

Блогер также отметил, что подача им дополненного списка не является злоупотреблением. «Прямо перед подачей заявления компьютерная система дала сбой, и ФИО людей перепутались с паспортными данными, поэтому мне пришлось за несколько часов переделать список и подать сколько успеваю, то есть примерно 120 человек. Потом мы этот список переделали, и он поэтому стал около 700 человек, — сказал он. — И это мое полное право делать любые дополнения в список. Это определено законом, и Центризбирком не наделен правом толкования законодательства».

На вопрос Дмухайло, считает ли он нормальным включение в состав инициативной группы тех, кто согласия на это не давал, Спирин ответил: «Вы задаете манипулятивный вопрос. Я считаю, что ненормально для законодательства Республики Беларусь, когда человек заявляет, что за него проголосовало 92%, а потом он говорит, что специально отдал приказ снизить явку, чтобы соответствовать мировым стандартам».

«Вместо ответа на вопрос вы начинаете заниматься тут какими-то политическими заявлениями», — сказала Ермошина.

«Дело в том, что выборы и есть политика, — отметил Спирин. — Я не понимаю этих двойных стандартов. Не понимаю, когда человек осуществляет половые акты со школьницей, а потом эту школьницу делает депутатом парламента. Это как? Вы можете объяснить? Вы мне объясните, когда человек убивает своих политических оппонентов, это как? Когда человек взрывает минское метро, это как?»

«Присаживайтесь, пожалуйста, это уже за гранью возможного», — сказала Ермошина.

Уходя с заседания, Спирин сказал, обращаясь к членами ЦИК: «Я вас благодарю за принятое решение. В день рождения вы сделали мне замечательный подарок — подписали приговор одному известному человеку».