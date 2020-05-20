В Беларуси за сутки количество случаев COVID-19 увеличилось на 918

В Беларуси продолжает увеличиваться количество заболевших COVID-19.

Фото: Сергей Серебро / ru.wikipedia.org

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 32.426, скончалось 179 человек, сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерли еще четыре человека, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 918, или на 2,9% (в предыдущие сутки было 936 новых случаев и четыре смерти). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 11.415 пациентов (+795 за сутки). Всего проведено 387.673 теста на коронавирус, в том числе за последние сутки — более 12,6 тыс. исследований.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Брифинги для журналистов министерство не проводит уже четвертую неделю.

17 мая в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко заявил, что около 70% белорусов переболевают коронавирусной инфекцией в бессимптомной форме, т.е. люди не замечают, что переболели. «Мы ожидаем, что, возможно, антитела к COVID-19 есть у тех людей, кто не подозревал об этом», — отметил Карпенко.

Директор РНПЦ заявил, что Беларусь — первая страна в СНГ и в ближайших регионах, где в конце марта — начале апреля «на уровне национального законодательства определили как возможность заготовки, так и использования плазмы переболевших коронавирусом для лечения пациентов с COVID-19». В Литве и Польше, по его словам, такая технология массово не используется.

Карпенко сообщил, что лечение плазмой в Беларуси получили уже более 100 пациентов с COVID-19. На следующей неделе планируется начать исследования двух тысяч регулярных доноров плазмы и крови, готовых к донациям, на наличие у них антител. Сейчас идет согласование этих планов с Минздравом, сказал директор РНПЦ.

Он считает эффективным лечение плазмой пациентов с COVID-19. «Помогает. И мы воодушевлены, что очень много положительных эффектов. Это стимулирует нас и вдохновляет на дальнейшую работу, разговоры, поиск, агитацию этой технологии», — подчеркнул глава РНПЦ.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире на утро 20 мая было зарегистрнировано 4 900 155 заразившихся (недуг унес уже 323 333 жизни).

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