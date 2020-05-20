15 инициативных групп будут собирать подписи за выдвижение кандидатов в президенты
Центризбирком зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению граждан кандидатами на пост президента Беларуси. Регистрация завершилась 20 мая.
Заседания Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, в ходе которых рассмотрен вопрос о регистрации групп, состоялись 15, 19 и 20 мая.
Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты Беларуси:
|
действующего главы государства Александра Лукашенко;
|
председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича;
|
фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича;
|
члена Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих;
|
заместителя директора ЧТУП «Кисель В.В.» Натальи Кисель;
|
бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико;
|
экс-руководителя Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало;
|
председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня;
|
сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольги Ковальковой;
|
бывшего депутата Палаты представителей Анны Канопацкой;
|
сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева;
|
Светланы Тихановской, супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского;
|
лидера музыкальной группы Znich Александра Таболича;
|
председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича;
|
и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.
Всего в ЦИК было подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп. Это абсолютный рекорд всех президентских кампаний в стране.
Для регистрации в качестве кандидата на должность президента необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Сбор подписей будет проходить с 21 мая по 19 июня.