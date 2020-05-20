15 инициативных групп будут собирать подписи за выдвижение кандидатов в президенты

Центризбирком зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению граждан кандидатами на пост президента Беларуси. Регистрация завершилась 20 мая.

Заседания Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, в ходе которых рассмотрен вопрос о регистрации групп, состоялись 15, 19 и 20 мая.

Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты Беларуси:

действующего главы государства Александра Лукашенко; председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича; фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича; члена Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих; заместителя директора ЧТУП «Кисель В.В.» Натальи Кисель; бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико; экс-руководителя Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало; председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня; сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольги Ковальковой; бывшего депутата Палаты представителей Анны Канопацкой; сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева; Светланы Тихановской, супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского; лидера музыкальной группы Znich Александра Таболича; председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича; и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

Всего в ЦИК было подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп. Это абсолютный рекорд всех президентских кампаний в стране.

Для регистрации в качестве кандидата на должность президента необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Сбор подписей будет проходить с 21 мая по 19 июня.