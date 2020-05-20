15 инициативных групп будут собирать подписи за выдвижение кандидатов в президенты

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Центризбирком зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению граждан кандидатами на пост президента Беларуси. Регистрация завершилась 20 мая.

Заседания Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, в ходе которых рассмотрен вопрос о регистрации групп, состоялись 15, 19 и 20 мая.

Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты Беларуси:

действующего главы государства Александра Лукашенко;

председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича;

фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича;

члена Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих;

заместителя директора ЧТУП «Кисель В.В.» Натальи Кисель;

бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико;

экс-руководителя Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало;

председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня;

сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольги Ковальковой;

бывшего депутата Палаты представителей Анны Канопацкой;

сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева;

Светланы Тихановской, супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского;

лидера музыкальной группы Znich Александра Таболича;

председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича;

и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

Всего в ЦИК было подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп. Это абсолютный рекорд всех президентских кампаний в стране.

Для регистрации в качестве кандидата на должность президента необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Сбор подписей будет проходить с 21 мая по 19 июня.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико Олег Гайдукевич Юрий Ганцевич Юрий Губаревич Андрей Дмитриев Анна Канопацкая Наталья Кисель Ольга Ковалькова Николай Козлов Александр Лукашенко Владимир Непомнящих Александр Таболич Светлана Тихановская Сергей Тихановский Валерий Цепкало Сергей Черечень

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