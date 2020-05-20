Глава МИД Ирландии позвонил Макею обсудить борьбу с COVID-19 и двустороннее сотрудничество
Вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией обсудил министр иностранных дел Владимир Макей с ирландским коллегой Саймоном Ковени.
Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор состоялся 20 мая по инициативе ирландской стороны.
Макей и Ковени подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса. Белорусский министр выразил благодарность ирландским благотворительным организациям, которые продолжают поддержку Беларуси по линии чернобыльского сотрудничества, уделяя особое внимание вопросам защиты от COVID-19 наиболее уязвимых категорий населения.
Министры «выразили удовлетворение позитивной динамикой развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и обсудили пути его активизации в будущем».
Макей обсудил с главой МИД Ирландии борьбу с COVID-19 и двустороннее сотрудничество
|По данным МИД Беларуси, в 2019 году оборот товаров и услуг между двумя странами вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и составил 326,6 млн долларов. Экспорт товаров и услуг по сравнению с 2018 годом вырос в 2,2 раза до 155,5 млн долларов. Особый интерес для ирландских партнеров представляют услуги в сфере компьютерных, информационно-коммуникационные технологий, а также товары металлургической и химической промышленности, инновационная продукция.