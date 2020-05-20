Глава МИД Ирландии позвонил Макею обсудить борьбу с COVID-19 и двустороннее сотрудничество

Вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией обсудил министр иностранных дел Владимир Макей с ирландским коллегой Саймоном Ковени.

Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор состоялся 20 мая по инициативе ирландской стороны.

Макей и Ковени подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса. Белорусский министр выразил благодарность ирландским благотворительным организациям, которые продолжают поддержку Беларуси по линии чернобыльского сотрудничества, уделяя особое внимание вопросам защиты от COVID-19 наиболее уязвимых категорий населения.

Министры «выразили удовлетворение позитивной динамикой развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и обсудили пути его активизации в будущем».

Макей обсудил с главой МИД Ирландии борьбу с COVID-19 и двустороннее сотрудничество