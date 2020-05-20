Британия впервые выпустила бонды с отрицательной доходностью

Британское правительство провело 20 мая эмиссию трехлетних гособлигаций на 3,75 млрд фунтов ($4,6 млрд), сообщил департамент управления долгом (DMO).

На аукционе были размещены бумаги с доходностями минус 0,007%, минус 0,003% и 0,001%. Это первый выпуск долгосрочных гособлигаций с отрицательной доходностью.

Отрицательная доходность означает, что участвовавшие в эмиссии инвесторы получат меньше денег, чем заплатили за облигации, если будут держать их до погашения. За бумаги они заплатили более 102,3% от номинала. Тем не менее заказы на покупку облигаций достигли 8,07 млрд фунтов, превысив объем размещения в 2,15 раза.