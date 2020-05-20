Объем экспорта резидентов СЭЗ «Минск» в I квартале возрос на четверть

Объем экспорта резидентов СЭЗ «Минск» в I квартале 2020 года увеличился на 25,8% по сравнению с показателем прошлого года и составил 285,8 млн долларов.

Компании-резиденты (сейчас их 116) поставляли свою продукцию более чем в 60 государств. Экспорт в СНГ составил 202,7 млн долларов, в другие страны — порядка 83 млн, сообщили агентству «Минск-Новости» в администрации свободной экономической зоны.

В I квартале текущего года в реализацию инвестпроектов на территории СЭЗ «Минск» ее резиденты привлекли 70 млн долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

Основную часть экспорта составляют электронные изделия и компоненты, медицинское оборудование, кабельная продукция, металлоконструкции, авто- и электротранспорт, железнодорожные и трамвайные вагоны, части и оборудование для автомобилей, электрооборудование пассажирских вагонов.