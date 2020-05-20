Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня

Для учащихся 9-х классов определены три даты для сдачи выпускных экзаменов — 2, 4, 9 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике.

Для учащихся 11-х классов также установлены три даты проведения письменных выпускных экзаменов — 1, 3, 5 июня. Одиннадцатиклассники будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (в зависимости от своего выбора), выполнят контрольную работу по математике, сдадут в устной форме выпускные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку, сообщили в пресс-службе Минобразования.

Что касается конкретного расписания с указанием, в какой день и по какому именно учебному предмету пройдет экзамен, оно составляется непосредственно в самой школе, гимназии или лицее.