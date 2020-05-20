Мингорисполком готовит пакет мер по поддержке бизнеса

Об этом во время выездного приема в Заводском районе заявил заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.

Он рассказал, что 22 мая на сессии Мингорсовета Мингорисполкому будут делегированы полномочия по реализации норм Указа № 143 «О поддержке экономики». Это позволит оперативно рассматривать заявления субъектов хозяйствования и принимать соответствующие решения, передает агентство «Минск-Новости» .

Заместитель председателя Мингорисполкома отметил, что действие Указа распространяется на всю республику. В каждом регионе есть свои особенности. Поэтому будут выбраны именно те виды экономической деятельности, которые в Минске нуждаются в поддержке.

Среди предложенных городом мер — предоставление отсрочки, рассрочки и налоговых кредитов по налогам, которые полностью уплачиваются в бюджет столицы, снижение сумм налогов на землю и недвижимость, уменьшение арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, подлежащие уплате во II и III кварталах 2020 г.

По заявлениям субъектов хозяйствования будут предоставлены льготы по так называемой упрощенке, налогу на прибыль, земельному налогу, налогу на недвижимость, арендной плате за пользование земельными участками.