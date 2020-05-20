Лукашенко наградил одного из руководителей ТАСС
Первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
«Этой государственной награды Михаил Гусман удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией, расширение сотрудничества двух стран в информационной сфере», — сообщила пресс-служба белорусского руководителя.
70-летний Михаил Гусман — младший брат известного российского режиссера, телеведущего и постоянного члена жюри КВН Юлия Гусмана.