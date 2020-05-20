Лукашенко наградил одного из руководителей ТАСС

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Первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

«Этой государственной награды Михаил Гусман удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией, расширение сотрудничества двух стран в информационной сфере», — сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

70-летний Михаил Гусман — младший брат известного российского режиссера, телеведущего и постоянного члена жюри КВН Юлия Гусмана.
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Тэги: Беларусь-Россия ТАСС медаль Франциска Скорины Персона: Михаил Гусман

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