Цены на газ в России превысили европейские

На крупнейшем в Европе хабе газ торгуется на уровне 47 долларов за тысячу кубометров, а в РФ он стоит 60.

Цены на крупнейшем в Европе нидерландском хабе TTF упали до 46-47 долларов за тысячу кубометров, хотя еще в конце марта находились на уровне 80 долларов. На ближайшем к России хабе в Баумгартене они несколько выше — 62 доллара, передает РБК .

При этом в ближайших к Европе областях, Смоленской и Ленинградской, стоимость газа находится в районе 60 долларов за тысячу кубометров, хотя в местах добычи она существенно ниже.

Также сообщается, что в марте средняя экспортная стоимость российского газа достигала 125,3 доллара за тысячу кубометров, поскольку до трети контрактов идут с привязкой к нефти и нефтепродуктам с временным лагом, который составляет примерно полгода. Это означает, что нынешний обвал еще не ударил по «Газпрому» в полной мере.

Эксперты ожидают, что на рекордно низких уровнях стоимость газа в Европе продержится все лето и начнет восстанавливаться только к зиме, но только если не случится «вторая волна» коронавируса.