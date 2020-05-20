Дмитрия Шевцова единогласно выбрали председателем Минской городской избирательной комиссии

Первое заседание Минской городской избирательной комиссии по выборам президента состоялось 20 мая в Мингорисполкоме.

В состав Комиссии вошли 13 человек: представители 4 политических партий, 7 общественных объединений, двое граждан выдвигались путем сбора подписей, сообщает агентство «Минск-Новости» .

На должность председателя была предложена кандидатура Дмитрия Шевцова. Участники заседания проголосовали единогласно. Заместителем председателя комиссии избран Василий Панасюк. Секретарем — Татьяна Кот.

Утвержден и график дежурств членов городской избирательной комиссии: по будням с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 14:00.