Дмитрия Шевцова единогласно выбрали председателем Минской городской избирательной комиссии

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Первое заседание Минской городской избирательной комиссии по выборам президента состоялось 20 мая в Мингорисполкоме.

В состав Комиссии вошли 13 человек: представители 4 политических партий, 7 общественных объединений, двое граждан выдвигались путем сбора подписей, сообщает агентство «Минск-Новости».

На должность председателя была предложена кандидатура Дмитрия Шевцова. Участники заседания проголосовали единогласно. Заместителем председателя комиссии избран Василий Панасюк. Секретарем — Татьяна Кот.

Утвержден и график дежурств членов городской избирательной комиссии: по будням с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 14:00.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: избирком президентские выборы-2020 Персона: Дмитрий Шевцов Город: Минск

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