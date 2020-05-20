США выделили Беларуси 1,7 млн долларов на борьбу с коронавирусом

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Такая информация размещена на сайте Госдепартамента.

Выделенные средства предназначены на финансирование здравоохранения и призваны помочь в подготовке лабораторных систем, активизации выявления случаев заражения коронавирусом, усилении эпидемиологического надзора и для проведения других мероприятий по противодействию распространения инфекции.

Такую целевую финансовую помощь в условиях пандемии получил целый ряд стран Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-США Госдепартамент США коронавирус COVID-19

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