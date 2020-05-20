БАТЭ победил на выезде брестское «Динамо» при рекордной посещаемости сезона

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Игра 10-го тура между лидерами минувшего первенства собрала 4320 зрителей и закончилась поражением хозяев — 1:3.

Первым отличился Драгун, вывев гостей вперед на 32-й минуте. На 41-й Милевский счет сравнял. Во втором тайме забивали лишь игроки БАТЭ: на 75-й минуте это сделал Нехайчик, игравший в прошлом году за «Динамо-Брест», на 81-й — Милич.

После 10 игр БАТЭ занимает первое место в турнире, действующие чемпионы — восьмое, но уже в этом туре их могут опередить четыре команды.
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Тэги: ФК БАТЭ ФК Динамо-Брест белорусский футбол Город: Брест

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